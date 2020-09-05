«Гарик сам сделал с утра для Лизочки»: Галкин показал, какой подарок сестре приготовил сын Пугачевой

С первого сентября распорядок дня двойняшек Гарри и Лизы Галкиных кардинально изменился. Теперь дети Аллы Пугачевой первоклассники. Они пошли в частную гимназию соседнего с Грязью поселка Липки и теперь носят гордое звание школьников. Ребята уже поделились первыми впечатлениями от учебы, которые показал на видео их знаменитый отец.

Выходные тоже не проходят даром. С утра пораньше Гарри решил приготовить сюрприз и своими руками соорудил подставку для цветов. Туда он разместил веточку гортензии, которую сорвал в саду. Увидев красивую композицию, отец не смог удержаться от того, чтобы не показать результат поклонникам в Instagram.

«Вот это фантастика!», — восхитился Галкин-старший. «Это Гарик сам сделал с утра для Лизочки», — объяснила мама.

«Молодец! Самоделкин!», — похвалил сына отец. На что мальчик решил: «Папочка, это для семьи!».

А на днях глава семьи показал, как проходят сборы первоклашек в школу. Ребята удивили отца своими огромными рюкзаками – буквально с первого учебного дня у детей серьезное расписание уроков.