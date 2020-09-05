Фанаты Меньшикова отреагировали на конфликт актера с журналистами на прощании с Андреевым

Поклонники художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, которые ведут его страничку в Instagram, в завуалированной форме отреагировали на скандал с его участием, который случился несколько дней назад. Напомним, что на прощании с актером Владимиром Андреевым Меньшиков выставил за дверь журналистов канала НТВ. Они хотели вести прямую трансляцию с траурной церемонии.

«Пришло время для добрых и светлых новостей в вашем информационном потоке». Фанаты Олега Меньшикова

Как отметили фанаты, на Никитском бульваре в Москве открылась фотовыставка. Она посвящена юбилейному 95-му сезону в театре имени Ермоловой. Там можно увидеть красивые портреты всей труппы театра.

Ранее актер Александр Михайлов встал на защиту Меньшикова после инцидента. Он заявил, что журналисты перешли рамки дозволенного. Вести прямой эфир с церемонии прощания, как он сказал, неэтично. Он привел в пример времена Советского Союза, когда велась трансляция с похорон генсеков. Здесь, как он сказал, не те масштабы, чтобы до такого доходить.