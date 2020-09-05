«Может к гробу камеру ставить?»: Михайлов встал на защиту Меньшикова после похорон Андреева

Актер театра и кино Александр Михайлов поддержал художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Ранее тот не пустил на прощание с актером Владимиром Андреевым съемочную группу канала НТВ. Журналисты собирались вести прямую трансляцию с траурной церемонии.

Как сказал Михайлов, во время церемонии Меньшиков вел себя очень интеллигентно. Как он добавил, ему непонятно, зачем журналистам вздумалось вести прямую трансляцию в столь непростой момент для семьи Андреева, сообщает портал riafan.ru.

«Тогда, может, надо было и к гробу камеру ставить? Это глупость полная! Раньше, в Советском Союзе, да, были прямые трансляции, когда уходили наши члены ЦК. Это я еще понимаю. А тут чем скромнее, тем лучше, думаю». Александр Михайлов

Ранее актер Александр Ширвиндт говорил, что был на церемонии прощания со своим товарищем Владимиром Андреевым. При этом он заверил, что не видел момента, когда у Меньшикова произошел конфликт с журналистами.