«Может к гробу камеру ставить?»: Михайлов встал на защиту Меньшикова после похорон Андреева

Актер театра и кино Александр Михайлов поддержал художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Ранее тот не пустил на прощание с актером Владимиром Андреевым съемочную группу канала НТВ. Журналисты собирались вести прямую трансляцию с траурной церемонии.
Как сказал Михайлов, во время церемонии Меньшиков вел себя очень интеллигентно. Как он добавил, ему непонятно, зачем журналистам вздумалось вести прямую трансляцию в столь непростой момент для семьи Андреева, сообщает портал riafan.ru.
«Тогда, может, надо было и к гробу камеру ставить? Это глупость полная! Раньше, в Советском Союзе, да, были прямые трансляции, когда уходили наши члены ЦК. Это я еще понимаю. А тут чем скромнее, тем лучше, думаю».
Ранее актер Александр Ширвиндт говорил, что был на церемонии прощания со своим товарищем Владимиром Андреевым. При этом он заверил, что не видел момента, когда у Меньшикова произошел конфликт с журналистами.