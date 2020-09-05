Галкин удивился, почему Лиза и Гарри не могут внятно рассказать ему о своей школьной жизни

Как отметил юморист, он и сам в детстве не мог ответить родителям на этот казалось бы простой вопрос.

Телеведущий Максим Галкин в Instagram порассуждал на тему обучения своих детей Лизы и Гарри в гимназии. Пятый муж певицы и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой нашел в Сети снимки своих детей за школьными партами. Гарри и Лиза проявляют прилежность и готовы отвечать на вопросы учителя.

«В детстве я никогда не знал, что ответить своим родителям на вопрос: «Как сегодня было в школе?» А теперь не понимаю, почему мои дети не могут развернуто ответить на мой вопрос: «Как сегодня было в школе?» Ну вот хоть попалось фото, причем скачал из Инстаграма. Интересно, у кого дети — что ваши отвечают?» Максим Галкин

«Моя дочь любит рассказывать, что ели в столовой», «Порой даже спрашивать не приходится. Сами все выкладывают», «Ответ у них всегда один: «Мама, все нормально. Ничего интересного», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько дней назад Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс. Они учатся в гимназии, которая находится недалеко от деревни Грязь, где проживает звездное семейство.