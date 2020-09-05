Дары лета: Рудковская на яхте похвасталась роскошным завтраком

Продюсер Димы Билана, 45-летняя Яна Рудковская обожает моду, роскошь и люкс. Светская львица даже сервируя стол, использует брендовые и стильные столовые приборы и предметы интерьера. Специально для демонстрации своего вкуса жена Евгения Плющенко даже ввела рубрику про завтраки в своем аккаунте в Instagram, куда публикует разнообразные варианты сервировки и украшения утренней трапезы.

Сейчас Яна Рудковская отдыхает в Сочи, куда улетела частным джетом сразу после Дня Знаний. Но продолжает щедро делиться новостями о себе и своем времяпрепровождении. А также не забывает про рубрику о завтраках. В свежей публикации инстадива показала утреннюю трапезу на палубе яхты – девушка отправилась в морскую прогулку по Черному морю.

«Доброе утро , Сочи», — подписала снимок Рудковская.

Стол украшали дары лета – арбузы, дыни и ягоды. Сама Рудковская позировала тут же, на фоне морского горизонта, облачившись в парео цвета неба с облаками.

Кстати, в Сочи этим летом отдохнули многие звезды. Например, Лера Кудрявцева с маленькой дочкой, семья Ксении Бородиной, Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой.