Звезды «Орла и решки» Антон Лаврентьев и Алина Астровская готовятся к свадьбе

Для телеведущего это будет первый брак, а для его будущей жены – третий.

Звезды проекта «Орел и решка», где они были ведущими в разных сезонах, Антон Лаврентьев и Алина Астровская в Instagram сообщили, что не за горами их свадьба. Они приняли участие в съемках для одного из модных журналов, после чего и стало известно о предстоящем торжестве.

Отметим, что «сладкая парочка» вместе уже три года. За это время их отношения только крепли и сейчас они решили сыграть пышную свадьбу. Правда, деталями, где пройдет торжество они пока делиться не торопятся.

Интересно, что для тридцатилетнего Антона Лаврентьева брак с Астровской будет первым в жизни. Раньше у него были девушки, но до похода в ЗАГС дело все время не доходило.

А вот для Алины Астровской это будет уже третий по счету союз. Ранее она была замужем за футболистом Евгением Бредуном. Он часто изменял, и девушка подала на развод. Во второй раз она вышла замуж за бизнесмена по имени Игорь. Их союз распался спустя два года. Позже звезда отмечала, что больше выходить замуж не собирается, но, как показало время, она ошибалась. Сердцу, как известно, не прикажешь.