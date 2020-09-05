«Чудесный осенний вечер»: Валерия в песочном тренче Burberry вышла на прогулку с дочкой Пригожина

Певица Валерия всегда выглядит стильно, умело сочетая в образе элементы спортивного, молодежного и классического стилей. Такая эклектика позволяет звезде визуально «скидывать» десятки лет – знаменитость не выглядит на свои 52 года. Жена Иосифа Пригожина следит за модой и правильно расставляет акценты в аутфитах.

Накануне Валерия вышла на прогулку с дочкой Пригожина, 21-летней Лизой. Артистка решила для прохладного вечера облачиться в джинсы и кеды, а поверх накинула длинный песочный тренч Burberry.

«Наш чудесный теплый осенний вечер», — подписала снимок звезда.

Поклонники поспешили сделать комплимент любимице. Они отметили, что звезда отличается безупречным вкусом и стилем. «Модная, стильная, прекрасная и счастливая», «Мне нравится Ваш стиль. Когда нужно нарядно-пожалуйста. И у Вас все при всем. Но повседневно-абсолютно удобная одежда. И смотритесь всегда именно комфортно», «Валерия такая воздушная в этом плащике! Просто красота в простоте!», — пишут люди.

Кстати, пополнить гардероб трендовым тренчем поспешила телеведущая Ксения Бородина. Звезда похвасталась подписчикам, что приобрела даже не один, а два стильных плаща.