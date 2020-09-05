Александр Ширвиндт высказался после истерики, устроенной Меньшиковым на похоронах Андреева

Как известно, ранее худрук театра Ермоловой не пустил съемочную группу НТВ на церемонию прощания.

Народный артист России Александр Ширвиндт высказался после скандала, который устроил художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков на церемонии прощания с актером Владимиром Андреевым. Как известно, актер отказался пустить на церемонию съемочную группу канала НТВ, которые хотели вести прямую трансляцию с траурной церемонии. Он в достаточно жесткой форме указал телевизионщикам на дверь и никакие уговоры не помогли.

«Вы знаете, я первый раз от вас слышу. Я там был, попрощался и ушел. Я не знаю». Александр Ширвиндт

Добавим, что генеральный директор канала НТВ Алексей Земский в свое время обучался в творческой мастерской Владимира Андреева, поэтому реакция худрука, как отметили многие, достаточно странная, сообщает «Пятый канал».

Отметим, что на момент смерти Владимиру Андрееву было 90 лет. Проститься с актером пришли сотни жителей Москвы. Он был президентом театра имени Ермоловой с 2012 года.