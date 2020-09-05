Александр Ширвиндт высказался после истерики, устроенной Меньшиковым на похоронах Андреева

Народный артист России Александр Ширвиндт высказался после скандала, который устроил художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков на церемонии прощания с актером Владимиром Андреевым. Как известно, актер отказался пустить на церемонию съемочную группу канала НТВ, которые хотели вести прямую трансляцию с траурной церемонии. Он в достаточно жесткой форме указал телевизионщикам на дверь и никакие уговоры не помогли.
«Вы знаете, я первый раз от вас слышу. Я там был, попрощался и ушел. Я не знаю».
Добавим, что генеральный директор канала НТВ Алексей Земский в свое время обучался в творческой мастерской Владимира Андреева, поэтому реакция худрука, как отметили многие, достаточно странная, сообщает «Пятый канал».
Отметим, что на момент смерти Владимиру Андрееву было 90 лет. Проститься с актером пришли сотни жителей Москвы. Он был президентом театра имени Ермоловой с 2012 года.