«Удивительная парочка»: Дарья Мороз спровоцировала слухи о романе с Игорем Верником

Актер Игорь Верник в Instagram разместил достаточно откровенный кадр, на котором к нему прижимается его коллега по МХТ Дарья Мороз. Звезды едва не целуются, так что поклонники парочки сразу заподозрили их в бурном романе.

«Аркадина и Тригорин. Мороз и Верник. Возвращение. Седьмого сентября в родном МХТ «Чайка». Игорь Верник

«Удивительная парочка. А вы случайно не встречаетесь?» «Какая она красавица – просто эталон», «Шикарно. Приедем, посмотрим и оценим спектакль с вашим участием», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дарья Мороз два года назад развелась со своим вторым мужем режиссером Константином Богомоловым. У пары есть совместный ребенок. Ради дочки они сохранили добрые отношения. Что касается Игоря Верника, то он уже давно расстался со второй женой журналисткой Марией Казаковой. У пары есть совместный сын Григорий. В этом году ему исполнится уже 21 год.