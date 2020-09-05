Светлана Немоляева в 83 года сыграет главную роль в спектакле «Как важно быть серьезным»

Народная артистка Светлана Немоляева в начале 2021 года сыграет главную роль в спектакле «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда режиссера Анатолия Шульева.

Сейчас постановку готовят в московском академическом театре имени Маяковского. Светлана Немоляева, как известно, является ведущей актрисой театра. При этом не стоит забывать, что ей уже 83 года.

Добавим, что кроме этого спектакля театр Маяковского готовит в начале 2021 года еще одну премьеру постановку «Школа жен». Это сценическая версия знаменитой французской комедии Мольера в переводе Дмитрия Быкова, которую ставит молодой режиссер Максим Меламедов, сообщает «МК».

Напомним, что Светлана Немоляева в 2013 году была удостоена почетной премии «Золотая маска». Кроме того, она дважды удостаивалась премий «Звезда театрала». Это случилось в 2012 и 2014 году. Немоляева – жена актера Александра Лазарева, который ушел из жизни в 2011 году.