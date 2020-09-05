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Елена Ильиных расплакалась после поражения ученицы Плющенко подопечной Тутберидзе

Фигуристка с недавних пор входит в штаб двукратного олимпийского чемпиона.

Елена Ильиных расплакалась после поражения ученицы Плющенко подопечной Тутберидзе
Ильиных заплакала после поражения ученицы Плющенко/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных расплакалась после проката ученицы Евгения Плющенко Вероники Жилиной. Кадры появились в Instagram на одной из страничек.

На них видно, что Елена Ильиных очень переживает за выступление Жилиной. Позже она обняла юную девушку, и сама расплакалась.

Отметим, что ученица Евгения Плющенко в пух и прах проиграла на юниорском первенстве Москвы подопечной тренера Этери Тутберидзе Софье Акатьевой. Елена Ильиных не так давно вошла в тренерский штаб Евгения Плющенко. Она будет помогать ему воспитывать новых чемпионок.

Добавим, что в нынешнем межсезонье несколько звездных учениц Тутберидзе ушли в Академию к Плющенко. Среди них чемпионка и бронзовая призерка последнего чемпионата Европы – Алена Косторная и Александра Трусова. Сейчас в мире фигурного катания идут жаркие споры на тему, надо ли вводить контрактную систему, чтобы фигуристки не могли, когда им вздумается менять наставников.

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Вероника ЖилинаЕвгений ПлющенкоЕвгений Плющенко последние новостиЕлена ИльиныхСофья Акатьевафигурное катаниеЭтери Тутберидзе