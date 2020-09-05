Поднимает руку, стремится к знаниям: в Сети появился снимок Лизы Галкиной со школьного урока

Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, можно не сомневаться, будет прилежной ученицей.

На фанатской страничке дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы в Instagram появился снимок девочки на школьном уроке. На кадре Лиза Галкина подняла руку и готова ответить на вопрос учительницы.

Судя по всему, ребенок с первого дня стал стремиться к знаниям в школе, чему ее звездные родители, безусловно, только рады.

«Успехов Лизе. Она молодец», «Она станет звездой в школе. Столько подружек будет у нее», «Лиза умница. Все пятерки будут ее», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько дней назад Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс. Их гимназия расположена недалеко от деревни Грязь, где в замке живет вся семья. Дети растут настоящими красавчиками. Как известно, еще до учебы в школе они посещали спортивные секции и творческие кружки. Сейчас ребята активно учат французский язык.