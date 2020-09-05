«Такие тренчи можно носить подо все»: Бородина похвасталась осенней обновкой в гардеробе

С наступлением осени многие стремятся пересмотреть гардероб по сезону – убрать немодные и добавить актуальные трендовые вещи. Одним из сверхмодных элементов по-прежнему остается тренч. И если весной и летом Эвелина Хромченко советовала смело использовать его вместо платья, то в более прохладное время года стильный плащ стал просто маст-хевом в обойме любой модницы.

Телеведущая Ксения Бородина обожает моду и тренды, следит за последними новинками и регулярно пополняет ими свой гардероб. И очередной обновкой для нее стал именно тренч. Девушка поспешила похвастаться приобретением у себя в Instagram, продемонстрировав покупку.

«Смотрите, какой прикольный. В двух цветах, сначала один цвет, потом вот этот. И в принципе такие тренчи можно носить подо все – либо классика, либо спорт», — покрутилась перед зеркалом теледива.

В гардеробе Бородиной появились два тренча актуальной длины миди – классический бежевый и светло-голубой. Девушка предлагает вписывать их в любой стиль, и уже поспешила выгулять обновки.

К слову, недавно Бородина оставила на шопинге более 300 тысяч рублей. Звезда вернулась из отпуска в Крыму и первым делом отправилась по бутикам обновлять гардероб.