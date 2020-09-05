«Я купила 20 литров лепестков роз»: Мария Михалкова-Кончаловская представила своего жениха

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская в Instagram поделилась снимком со своим женихом. Как известно, 7 сентября она станет законной женой бизнесмена из Калининграда Никиты Кузьмина, который старше ее на девять лет.
«Все. Сажусь писать клятву. Я купила 20 литров лепестков роз. Мои прекрасные друзья, те кого я отметила в этом посте. Мы создали хештег нашей свадьбы. Давайте пользоваться им, чтобы не потерять фотографии! Очень ждем вас».
«Любви вам, счастья и взаимопонимания», «Какое у вас платье красивое», «Много лет вам невероятной любви, нежности и дружбы», «Поздравляем от всей души. Будьте счастливы вместе», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что знакомство Михалковой-Кончаловской и Кузьмина получилось случайным. Девушка в один из дней сильно замерзла на улице и молодой человек предложил ей свою рубашку. В итоге она дала ему номер сотового телефона, после чего у них и начался роман.