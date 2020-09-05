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«Я купила 20 литров лепестков роз»: Мария Михалкова-Кончаловская представила своего жениха

Уже 7 сентября 19-летняя девушка выйдет замуж за Никиту Кузьмина, который старше ее на 9 лет.

«Я купила 20 литров лепестков роз»: Мария Михалкова-Кончаловская представила своего жениха
Михалкова-Кончаловская представила своего жениха/https://www.instagram.com/welcometomaria/

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская в Instagram поделилась снимком со своим женихом. Как известно, 7 сентября она станет законной женой бизнесмена из Калининграда Никиты Кузьмина, который старше ее на девять лет.

«Все. Сажусь писать клятву. Я купила 20 литров лепестков роз. Мои прекрасные друзья, те кого я отметила в этом посте. Мы создали хештег нашей свадьбы. Давайте пользоваться им, чтобы не потерять фотографии! Очень ждем вас».

Мария Михалкова-Кончаловская

«Любви вам, счастья и взаимопонимания», «Какое у вас платье красивое», «Много лет вам невероятной любви, нежности и дружбы», «Поздравляем от всей души. Будьте счастливы вместе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что знакомство Михалковой-Кончаловской и Кузьмина получилось случайным. Девушка в один из дней сильно замерзла на улице и молодой человек предложил ей свою рубашку. В итоге она дала ему номер сотового телефона, после чего у них и начался роман.

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