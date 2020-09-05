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«Привет из моего 24-летия»: Любовь Толкалина поделилась фотографией 18-летней давности

Как отметила актриса, свадьба ее дочери «спровоцировала медитацию с семейным архивом».

«Привет из моего 24-летия»: Любовь Толкалина поделилась фотографией 18-летней давности
Толкалина показала, как выглядела в 24 года/http://globallookpress.com/

Актриса Любовь Толкалина, которой сейчас 42 года, в Instagram опубликовала архивное фото. Оно было сделано 18 лет назад. Тогда ей было всего 24 года.

«Привет из моего 24-летия. Свадьба детей спровоцировала медитацию с семейным фотоархивом. Смотрю на свои портреты того времени и понимаю, что меньше всего хотела бы, чтобы мне сейчас было 24. Смутно вспоминаю, о чем я думала, как чувствовала, какой была. И понимаю, насколько я себе нравлюсь сейчас, насколько я себе ценна сейчашняя».

Любовь Толкалина

Как отметила актриса, в те годы она считала, что жизнь после тридцати лет, по сути, заканчивается. Сейчас она думает, что самый кайф у нее наступит в 50 лет. Голова к этому времени совсем прояснится.

Напомним, что 7 сентября дочь Толкалиной от брака с режиссером Егором Кончаловским Мария Михалкова-Кончаловская выйдет замуж. Сама актриса после разрыва отношений с мужем замуж больше пока не выходила.

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