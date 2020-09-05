«Привет из моего 24-летия»: Любовь Толкалина поделилась фотографией 18-летней давности

Актриса Любовь Толкалина, которой сейчас 42 года, в Instagram опубликовала архивное фото. Оно было сделано 18 лет назад. Тогда ей было всего 24 года.

«Привет из моего 24-летия. Свадьба детей спровоцировала медитацию с семейным фотоархивом. Смотрю на свои портреты того времени и понимаю, что меньше всего хотела бы, чтобы мне сейчас было 24. Смутно вспоминаю, о чем я думала, как чувствовала, какой была. И понимаю, насколько я себе нравлюсь сейчас, насколько я себе ценна сейчашняя». Любовь Толкалина

Как отметила актриса, в те годы она считала, что жизнь после тридцати лет, по сути, заканчивается. Сейчас она думает, что самый кайф у нее наступит в 50 лет. Голова к этому времени совсем прояснится.

больше по теме Любовь Толкалина рассекретила дату свадьбы своей 19-летней дочери от Кончаловского Мария Кончаловская уже на днях станет женой молодого бизнесмена из Калининграда.

Напомним, что 7 сентября дочь Толкалиной от брака с режиссером Егором Кончаловским Мария Михалкова-Кончаловская выйдет замуж. Сама актриса после разрыва отношений с мужем замуж больше пока не выходила.