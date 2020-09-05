«С Пашей мы дружим еще с КВН»: Надежда Сысоева прокомментировала слухи о романе с Волей

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева во эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить» прокомментировала слухи о своем романе с юмористом Павлом Волей. В 2011 году пару стали часто видеть вместе фанаты. К тому времени шоумен уже расстался с предыдущей девушкой Марикой Кравцовой, но еще не был женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой. Естественно, все поклонники стали думать об их отношениях.

«С Пашей мы дружим еще с КВН. Мы не встречались. Он всегда был моим другом. Я очень рада тому, что мне удалось найти общий язык с Лясей. Это прекрасная пара, которая мне очень нравится. Я вообще люблю дружить с такими добрыми парами». Надежда Сысоева

Сам Воля не раз говорил, что слухи об их романе пойдут Сысоевой только на пользу. По его словам, все станут о ней говорить только в несколько раз чаще и это принесет ей известность. Собственно, время показало, что так и произошло, чему она сегодня только рада.

Напомним, что у Воля и Утяшевой двое совместных детей. Они уже много лет счастливы в браке. Сысоева до сих пор не замужем. При этом за последнее время у нее было несколько громких романов, которые завершались не менее громкими расставаниями.