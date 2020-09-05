Дмитрий Исхаков после расставания с Гагариной столкнулся с «мощным потоком женского внимания»

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в соцсетях заявил, что после расставания с женой певицей Полиной Гагариной ему буквально прохода не дают дамы. Как выразился фотограф, он столкнулся «с мощным потоком женского внимания». Некоторые представительницы прекрасного пола откровенно стали предлагать ему секс.

«Предположу, что я какой-то ненормальный, но меня совершенно не привлекает случайный секс. Более того, мною владеет страх и даже некая брезгливость». Дмитрий Исхаков

Как отметил Исхаков, мысль о поцелуе с незнакомым человеком вызывает в нем сложную и противоречивую реакцию. По его словам, он напрочь лишен тяги к подобным приключениям.

Напомним, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина решили прекратить свои отношения и расстались несколько месяцев назад. Даже общая дочь Мила не смогла спасти этот союз. Как отметил модный фотограф, с Гагариной они остались друзьями. В то же время он запрятал все фотографии певицы в дальний угол. Смотреть на них у него сейчас нет никакого желания.