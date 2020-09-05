«Слушателя не обманешь»: Жуков о «воровстве» мелодии его песни Элджеем и Моргенштерном

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков отреагировал на сообщения, что рэперы Элджей и Моргенштерн по каким-то причинам на некоторых музыкальных ресурсах не указали его и Алексея Потехина, бывшего музыканта коллектива, как авторов мелодии их нового хита «Lollipop».

«Права на нашу «Песенку» парни у нас приобрели официально – тут претензий нет. А вот то, что «забыли» Жукова в авторах указать – случайно или специально – будем разбираться. А слушателя не обманешь. Я заглянул в комментарии под видео и рад, что песню узнали и помнят. Мне приятно, что все «обращаются к классике» – даже Элджеи и Моргенштерны». Сергей Жуков

Напомним, что Элджей и Моргенштерн выпустили уже второй совместный хит за год. Причем в этот раз они позаимствовали в своем треке «Lollipop» мелодию легендарной «Песенки», исполненной «Руки вверх» в 1998 году, сообщает телеграм-канал «Только никому».

Добавим, что мелодию «Песенки» в разное время использовали в своем творчестве и многие западные звезды. При этом они не забывали переводить авторские Жукову и Потехину, которые, по слухам, только на этой мелодии заработали не один миллион долларов.