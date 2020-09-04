Стиль в мелочах: Нетребко в юбке миди и трендовых мюлях пришла на репетицию в Большой театр

Еще имиджмейкер Лариса Тимиряева в интервью сайту Teleprogramma.pro советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на такой модный предмет женского гардероба, как жакет стиля оверсайз. В осеннем сезоне также актуальны так называемые модели с «мужского плеча».

Именно такому фасону отдала предпочтение возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. На личной страничке в Instagram Анна Нетребко поделилась свежими снимками, побывав на репетиции в Большом театре. У парадного входа артистка позировала в юбке миди, дополнив аутфит трендовыми мюлями.

Особое внимание певица уделила аксессуарам, не забыв об имиджевых очках и объемной сумке бежевого оттенка, этот тон перекликался с выбранной палитрой костюма оперной дивы.

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Ко всему прочему, вместе с одиннадцатилетним сыном Тьяго певица посетила и столовую, отведав блюда от местных поваров. А вот Юсиф Эйвазов это событие пропустил.

«Две карантинные подруги готовятся к выступлению в Большом театре», — отметила Анна.

«Столовая — это полный восторг», — добавила певица.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Анна Нетребко может похвастаться казачьими корнями. Этой яркой брюнетке, как считает соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале, идеально подойдут украшения в виде тиары, по форме напоминающие русско-народные кокошники.