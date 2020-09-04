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«В объятиях мужа чувствую себя девчонкой»: Алсу заговорила о браке с Яном Абрамовым

За четырнадцать лет совместной жизни певица научилась терпимости и пониманию.

«В объятиях мужа чувствую себя девчонкой»: Алсу заговорила о браке с Яном Абрамовым
Ян Абрамов и Алсу (Фото: Instagram.com/alsou_a)

Певица Алсу счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым уже четырнадцать лет. Они растят троих детей – Микеллу, Рафаэля и Сафину. Как признается певица, с каждым совместно прожитым годом она все меньше обращает внимание на бытовые мелочи. Артистка считает, что это не повод выяснять какие бы то ни было отношения. Как рассказала Алсу «7days», за годы брака она научилась терпимости и может уже предугадать дальнейшие действия своего мужа.

Певица посоветовала молодоженам не рассказывать родителям о возможных ссорах со своей второй половинкой. Как говорит артистка, влюбленные, в конце концов, могут помириться и между ними снова восстановится мир и покой. А вот у близких, вполне вероятно, останется осадок. Так, если дочь нажалуется своему отцу на мужа, впоследствии он может пересмотреть свое хорошее отношение к зятю. Возникнет конфликт, недопонимание. По этой причине, как считает Алсу, супруги не должны вмешивать в свои дела третьи лица.

С Яном Абрамовым Алсу мечтает отметить и золотую, и бриллиантовую свадьбы, и состариться на одной подушке. А все потому, что с ним поп-дива чувствует себя как за каменной стеной.

Певица Алсу
Певица Алсу призналась, что рядом с мужем она чувствует себя юной девушкой (Фото: Instagram.com/alsou_a)

«Надеюсь, что мы состаримся на одной подушке. Я в объятиях мужа чувствую себя девчонкой», — добавила певица.

Конец лета пара решила посвятить отпуску. Для отдыха они выбрали Черногорию. Поклонники певицы восхищались ее образами, которые она демонстрировала на прогулках по побережью.

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