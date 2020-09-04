«Скромненько»: Брухунова в платье с вертикальной полоской и соломенной шляпе не впечатлила стилиста

Евгений Петросян с пятой женой Татьяной Брухуновой продолжают отдыхать в Сочи. Накануне девушка выбрала неудачный, по мнению имидж-стилиста Руслана Громова, аутфит, в котором вразнобой были подобраны обувь, сумка и платье.

А на этот раз Брухунова как-будто исправилась: модница облачилась в длинное платье прямого кроя с вертикальной широкой полоской выбрал наряд, гармонично сочетающийся с аксессуарами. Девушка запечатлелась на террасе заведения, и во всей красе показала свой образ.

Мы попросили стилиста Ольгу Трофимову прокомментировать выбранный Татьяной наряд. Эксперт заметила, что Татьяна Брухунова постаралась.

«Наряд выдержан в спокойной цветовой гамме приглушенных, но модных оттенков горчицы, карамели, гармонирующих с цветотипом девушки. Шляпа ест естественно является главным аксессуаром в образе. Все вполне скромненько, но со вкусом. Вроде бы Татьяна отдает дань моде, понимая, что в тренде в этом сезоне не только соломенные шляпки, но и каркасные и мягкие пляжные сумки. Да и выбирает аксессуарную группу в одно цветовой гамме со всем образом. Но получается достаточно скромненько», — подчеркнула Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.