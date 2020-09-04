Лепс помирил: Филипп Киркоров смог наладить отношения с рэпером Тимати

Филипп Киркоров приехал на премию «ЖАРА Music Awards» вместе с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией. Загоревший, отдохнувший, с афрокосичками на голове, артист был явно в приподнятом настроении. При всем этом, поп-король отечественной сцены даже рассказал, что с Тимати его когда-то помирил Григорий Лепс. Помните, как певцы конфликтовали на весь Интернет?

«Раньше моим лучшим другом была мама. Сейчас – папа. Те, кого я считал друзьями – отреклись от меня. А с заклятыми врагами я помирился. Вот с Тимати, например», — сказал Киркоров.

Также Филипп Бедросович отметил, что организаторы «Евровидения» так просто от него не избавятся. Поэтому, в случае, если его с Сергеем Лазаревым позовут на песенный конкурс в третий раз, Киркоров будет настроен решительно.

«Я же обещал его (конкурс, — Прим. ред.) взять измором! Если когда-нибудь я выиграю «Евровидение» в любом виде, то больше туда не поеду. Но они так просто от меня не избавятся!», — заявил артист.

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Отметим, что на музыкальной премии«ЖАРА Music Awards» Киркорову досталась награда в номинации «Связь поколений».