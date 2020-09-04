«Нереально красиво!»: Кудрявцева прогулялась по Крыму в синем комбинезоне с цветочным принтом

Телеведущая Лера Кудрявцева недавно сообщила о том, что у ее 77-летней матери Александры Ивановны инсульт. Звезда получила это известие, находясь за тысячи километров от родительницы: она отдыхала в Турции, а мать — в Алуште. Госпитализация, реанимация, а теперь длительная реабилитация — сейчас Александра Ивановна находится в областной больнице им. Семашко. Туда и поспешила первым делом Кудрявцева, как только вернулась с моря.

Теледива навестила маму, убедилась в том, что угроза миновала, поблагодарила врачей. А позже отправилась в Судак на мероприятие. Кудрявцева вместе с Сергеем Лазаревым провела открытие арт-фестиваля «Таврида». На сцену звезда вышла в красном силуэтном платье длины миди.

На второй день фестиваля Кудрявцева предстала в синем комбинезоне с цветочным принтом и лампасами на брючинах. Девушка в компании друзей совершила прогулку по набережной и запечатлелась на фоне символа мероприятия — корабля «Алые паруса».

«Нереально красиво!» — поделилась впечатлениями телеведущая.

Некоторые подписчики с восхищением заметили, что их любимица выглядит невероятно стильно и красиво. «Лера, вы очаровательно выглядите всегда», «Потрясающий фон сзади и ландшафт здоровский получился, и Ваш костюмчик, Лера, вписался здорово!», «Как в сказке,все красиво», «Крутая вы и костюм!», «Красивые фото, а от вас глаз не оторвать!» — написали в комментариях.