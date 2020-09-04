Раздался вширь: солист «Руки вверх!» значительно поправился после карантина

Сергей Жуков вслед за многими другими артистами появился на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». При этом солист группы «Руки вверх!» удивил поклонников произошедшими с ним метаморфозами. Поп-исполнитель значительно прибавил в весе за время самоизоляции. А ведь не так давно певец хвастался результатами похудения, демонстрируя подтянутую фигуру. Лишние килограммы артиста не смогла скрыть даже объемная одежда.

У солиста «Руки вверх!» появился внушительный животик, ко всему прочему, у певца округлилось лицо. Сам Сергей из-за таких изменений в фигуре не переживает. Поп-исполнитель счастлив в браке с Региной Бурд. Супруги воспитывают общих детей.

Еще в юности Жуков обладал весьма массивной фигурой. Но поклонницам артиста до этого не было никакого дела. Девушки в буквальном смысле сходили с ума по своему кумиру, мечтая только об одном, что когда-нибудь, он обратит на них внимание. Каждая грезила о романе с известным музыкантом.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в отличие от Сергея Жукова, певец Сергей Лазарев, наоборот, заметно похудел. Артист признался, что перестал есть сладкое, отказавшись от сахара. Музыкант старается держать себя в руках, следя за собственным рационом и питанием.