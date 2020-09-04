Скоро свадьба: Марк Богатырев упомянул о предстоящем важном событии

Известность Марку Богатыреву принесла роль в сериале «Кухня». Хотя деньги за съемочный день в первом сезоне он получал совсем мизерные — всего 25 тысяч рублей. Эта сумма была в десять раз меньше, чем у остального актерского состава. Об этом Марк рассказал в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале. Там же молодой человек признался, что скоро женится.

Избранницей 35-летнего актера стала коллега по цеху Татьяна Арнтгольц. Пара познакомилась три года назад на съемочной площадке. Почти год они скрывали свои отношения от общественности, а в 2018-м вдвоем пришли на премьеру фильма «Елки последние». По словам Марка, свадьба состоится совсем скоро. При этом он отметил, что не любит выносить личную жизнь на публику. Каким именно будет торжество, пока не известно.

38-летняя Татьяна Арнтгольц шесть лет была замужем за актером Иваном Жидковым, которому родила дочь Марию. Марк долгое время был влюблен в свою коллегу по съемочной площадке Елену Подкаминскую, но они расстались. Сейчас Марк и Елена вообще не общаются, хотя работают с одним агентом.

Примечательно, что эти летние каникулы Арнтгольц провела на малой родине — в Калининграде. Навестить близких актриса оправилась вместе с дочкой. Там же оказался и Иван Жидков. Как выяснилось, родители экс-возлюбленного Татьяны перебрались в этот же город. Теперь, когда Мария приезжает в Калининград, она может увидеться с бабушкой и дедушкой как по материнской, так и по отцовской линии.