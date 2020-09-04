Четыре образа горячей красотки: Каменских выпустила клип на трек из испаноязычного альбома

Анастасия Каменских прославилась благодаря творческому союзу с Алексеем Потапенко — дуэту «Потап и Настя» уже почти 15 лет. Но не так давно девушка начала сольную карьеру и совсем скоро представит свой первый испаноязычный альбом Ecléctica.

На YouTube-канале Каменских 4 сентября состоялся релиз клипа на трек A Huevo из нового альбома. И за несколько часов после публикации его посмотрело уже более полумиллиона пользователей. Название песни переводится с мексиканского сленга как «круто». Звезда меняет в клипе несколько образов, но во всех них остается той горячей красоткой Настей Каменских, к которой привыкли ее преданные фанаты.

Сама Каменских и ее творчество сейчас небывало популярны в странах Латинской Америки. И альбом Ecléctica отражает стремление певицы создавать музыку без границ — географических, культурных, национальных.

«Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Музыка не имеет границ, как и моя любовь к новому и экспериментам в своем творчестве», — подчеркивает Каменских, предваряя релиз нового альбома, который состоится 18 сентября.

К слову, клип на песню A Huevo Каменских с командой снимали еще до пандемии, и выйти он должен был в апреле. Но вмешался коронавирус, и планы пришлось корректировать.