Вот это поворот: Галустян на съемках ощупал грудь переодетого в «бабушку» Реввы

В начале августа Александр Ревва приступил к работе над продолжением комедии «Бабушка легкого поведения». В третьей части фильма остались почти все те же актеры, что и в предыдущей. Сам Ревва, как обычно, сыграет главную роль, а также выступит продюсером и соавтором сценария. К слову, образ полюбившейся многим бабули немного изменился: из блондинки с локонами она превратилась в брюнетку с легкой укладкой. В своем инстаграме артист опубликовал снимок со съемочной площадки картины, чем от души повеселил подписчиков. Судя по снимку, Михаил Галустян решил проверить, насколько натурально выглядит грудь у бабули.

«Хорошо, когда есть друг, на которого можно положиться…» – подписал фото Ревва.

Историю жулика Сани Рубенштейна, прозвище которого Трансформер, Ревва показал зрителям три года назад. Успех перевоплощения обманщика в экстравагантную бабулю был настолько велик, что Александр решил снимать продолжение и не ошибся. Вторая часть оказалась в разы масштабнее – начиная от сборов и заканчивая откликами зрителей. Когда на экраны выйдет третья «бабушка» – пока не сообщается.