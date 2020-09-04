Алексей Чумаков пожаловался на кризис среднего возраста

Он мечтает стать отцом во второй раз, но все силы отнимает работа.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе семь лет. Пара воспитывает дочь Амелию, которую тщательно скрывают от посторонних глаз. Но музыкант хочет стать отцом во второй раз. Однако пока осуществить планы не получается. Как признался артист «Собеседнику», интим у него бывает нечасто, потому что много времени занимает работа.

«Да, я занимаюсь сексом иногда. Очень редко. Нет времени. Да и кризис ли, знаете, среднего возраста», — заявил Чумаков.

Период карантина Алексей считает самым счастливым, потому что много времени уделял семье. Денег удалось скопить еще до пандемии, поэтому сейчас он не жалуется. Средств на жизнь хватает.

Отметим, что Алексей стал домоседом не только в период самоизоляции. Еще в марте Юлия Ковальчук рассказывала, что муж перестал ходить с ней на светские тусовки. Сначала она даже обижалась, а потом смирилась с его решением. Музыканту по душе проводить вечера в домашней обстановке.