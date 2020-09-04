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Все под контролем: Букингемский дворец изучит сделку герцогов Сассекских с Netflix

Ожидается, что сумма контракта составит 75 миллионов фунтов стерлингов.

Все под контролем: Букингемский дворец изучит сделку герцогов Сассекских с Netflix
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress.com

Букингемский дворец изучит контракт принца Гарри и Меган Маркл с Netflix сразу после его подписания. Ожидается, что сумма договора составит 75 миллионов фунтов стерлингов (почти 7,5 миллиарда рублей). Как заявил инсайдер The Mirror, все коммерческие сделки герцогов Сассекских будут изучать даже несмотря на то, что они отказались от исполнения обязанностей королевской семьи.

Одним из поводов для детального изучения контрактов станет и тот факт, что Меган и Гарри все еще должны вернуть деньги, которые израсходовали на ремонт дома в Виндзоре.

«Мы искренне надеемся, что они обретут счастье в США, но любые сделки, которые они будут заключать, королевская семья планирует тщательно изучать», — приводит слова инсайдера издание.

Несколько дней назад Меган и Гарри подтвердили, что будут создавать  документальные фильмы, сериалы и детские программы для Netflix. Эта сделка станет первой с того момента, как они покинули Великобританию.

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