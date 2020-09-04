Азиза выйдет замуж в платье с длинным съемным шлейфом с камнями за 11 миллионов рублей

Певица Азиза, которая в конце сентября выйдет замуж за бизнесмена Давида Григоряна, потратила на покупку свадебного платья 11 миллионов рублей. Всего на организацию торжества уйдет баснословная по нынешним временам сумма — порядка двадцати миллионов.

Известно, что сейчас свадебное платье для певицы шьет популярный в мире шоу-бизнеса дизайнер Аника Керимова. Именно она не так давно шила наряд для светской львицы и писательницы Лены Лениной, в котором та вышла замуж.

«Изначально при пошиве платья мы планировали использовать семнадцать килограммов камней Сваровски. Но Азизе этого показалось недостаточно. В среднем на платье уйдет около шестидесяти килограммов. Платье Азизы будет напоминать комбинезон с длинным съемным шлейфом, усыпанным камнями Сваровски». Аника Керимова

Добавим, что свадьба пройдет в Подмосковье. Азиза потратит на домики для гостей, где они смогут разместиться, порядка трех миллионов рублей. Кроме того, все гости праздника смогут побаловать себя черной икрой. Закуплено 50 килограммов этого лакомства.

Напомним, что избранником звезды станет бизнесмен Давид Григорян. Он на 11 лет младше певицы. Причем их знакомство состоялось всего несколько месяцев назад. Азизе мужчина так понравился, что она ответила сразу ему согласием на брак, сообщает «Собеседник».