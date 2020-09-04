Ершов из «Уральских пельменей» показал здание в Тюмени, где в годы войны прятали тело Ленина

Юморист съездил в столицу Западной Сибири и рассказал много интересных фактов о городе.

Юморист Сергей Ершов из «Уральских пельменей» в Instagram поделился забавным видео. В один из дней шоумен скатался в Тюмень с экскурсией. Как отметил юморист, в город есть две дороги. Одна проложена через Казахстан, а вторая — через Екатеринбург.

«Говорят, что Тюмень — столица деревень. Вранье. Прекрасный теплый зеленый город. На перекрестах камер брандспойты целые. А это сквер сибирских кошек. Во время войны картины из Эрмитажа, которые хранились в Свердловске, начали есть крысы. Тюменцы отправили целый вагон кошек на спасение картин». Сергей Ершов

В конце записи Ершов показал неприметное на первый взгляд здание голубого цвета. «Очень малоизвестный факт. В этом здании в годы войны находилось тело Ленина. Его сюда эвакуировали. Знаете, в чем парадокс? Он здесь поправился на 3,5 килограмма», — заметил Ершов.

Напомним, что Сергей Ершов регулярно выкладывает видео из разных уголков страны. Он проводит экскурсии для подписчиков и рассказывает интересные факты о населенных пунктах.