Гроб с телом Бориса Клюева вынесли из Малого театра под нескончаемые аплодисменты публики

Актера, которому на момент смерти было 76 лет, похоронят на Троекуровском кладбище.

Гроб с телом актера Бориса Клюева вынесли из Малого театра под нескончаемые аплодисменты публики, после чего погрузили в катафалк. Таким образом поклонники и фанаты актера проводили своего любимца в последний путь. Покоиться актер будет, как известно, на Троекуровском кладбище Москвы.

Отметим, что проститься с актером в Малый театр, кроме известных личностей, пришли обычные граждане столицы, а также поклонники актера. Всего было несколько сотен человек. Появился и актер Станислав Дужников. Он давний друг Клюева, с которым вместе играл в комедийном ситкоме «Воронины».

Как известно, Бориса Клюева обожали все. Своей игрой он буквально влюблял в себя зрителей.

Интересно, что на прощании студенты Училища имени Щепкина встали в круг и почтили память своего преподавателя. Борис Клюев был заведующим кафедрой актерского мастерства.

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Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет после тяжелой болезни. Последние два года он сражался с раком легких. Страшный диагноз был поставлен ему в 2018 году. Отметим, что актер сыграл в огромном количестве известных картин. Особенно он запомнился всем по роли главы большого семейства Николая Петровича в комедийном ситкоме «Воронины».