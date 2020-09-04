Усыпанный цветами гроб с телом Бориса Клюева установили на сцене Малого театра

Родные и охрана внимательно следят, чтобы к покойному не подходили журналисты.

Гроб с телом актера и звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева установили на сцене Малого театра. Как известно, именно там проходит церемония прощания с артистом, который ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Отметим, что почти вся сцена Малого театра усыпана цветами. Кроме того, можно увидеть большое количество венков. В стороне расположен большой плакат с актером.

Родные и близкие Клюева сидят на стульчиках недалеко от гроба. В зале очень много охраны. Родственники покойного следят, чтобы журналисты не пробрались к гробу и не сделали кадры.

Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет после тяжелой болезни. Последние два года он сражался с раком легких. Страшный диагноз был поставлен ему в 2018 году. Отметим, что актер сыграл в огромном количестве известных картин. Особенно он запомнился всем по роли главы большого семейства Николая Петровича в комедийном ситкоме «Воронины».