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«Все смеются над его фразой «Египетская сила»: Поргина заверила, что Клюев окажется в раю

По словам актрисы, роль в сериале «Воронины» сделала актера знаменитым на всю страну.

«Все смеются над его фразой «Египетская сила»: Поргина заверила, что Клюев окажется в раю
Поргина заверила, что Клюев окажется в раю/http://globallookpress.com/

Актриса Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, на церемонии прощания со своим коллегой Борисом Клюевым в Малом театре вспомнила его легендарную роль в сериале «Воронины». Как известно, именно после нее в его героя влюбилась вся страна.

«Я рада, что он сыграл эту роль в сериале «Воронины». Это как песня. Он любимый на всю страну. Все смеются над его словами «Египетская сила». Он умел любить и был очень нежным. И помнил всех своих друзей, это самое важное. Я знаю, что он уйдет в рай».

Людмила Поргина

Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет после тяжелой болезни. Последние два года он сражался с раком легких. Страшный диагноз был поставлен ему в 2018 году. Отметим, что актер сыграл в огромном количестве известных картин. Особенно он запомнился всем по роли главы большого семейства Николая Петровича в комедийном ситкоме «Воронины».

Добавим, что два сезона «Ворониных» могут в будущем снять уже без Клюева. Сейчас идет процесс заключения контрактов с актерами.

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