Борис Клюев при жизни помогал с устройством на работу своим бывшим одноклассникам

Одноклассник покойного актера Бориса Клюева Анатолий Мехтенев перед церемонией прощания со звездой отметил его положительные качества характера. По его словам, товарищ никогда не оставался равнодушным к проблемам своих друзей. Даже тех, кого он видел достаточно редко.
«Когда мы встречались в очередной раз… Он проникся ко мне. Устроил меня на работу. Ну что тут сказать? Он — настоящий друг».
Отметим, что в Москве началась траурная церемония прощания с Борисом Клюевым. Она проходит в Малом театре. Похороны звезды пройдут на Троекуровском кладбище.
Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет после тяжелой болезни. Последние два года он сражался с раком легких. Страшный диагноз был поставлен ему в 2018 году. Отметим, что актер сыграл в огромном количестве известных картин. Особенно он запомнился всем по роли главы большого семейства Николая Петровича в комедийном ситкоме «Воронины».