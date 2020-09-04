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Звездный гость

Борис Клюев при жизни помогал с устройством на работу своим бывшим одноклассникам

Анатолий Мехтенев отметил, что актер был его настоящим другом.

Борис Клюев при жизни помогал с устройством на работу своим бывшим одноклассникам
Клюев помогал своим одноклассникам/http://globallookpress.com/

Одноклассник покойного актера Бориса Клюева Анатолий Мехтенев перед церемонией прощания со звездой отметил его положительные качества характера. По его словам, товарищ никогда не оставался равнодушным к проблемам своих друзей. Даже тех, кого он видел достаточно редко.

«Когда мы встречались в очередной раз… Он проникся ко мне. Устроил меня на работу. Ну что тут сказать? Он — настоящий друг».

Анатолий Мехтенев

Отметим, что в Москве началась траурная церемония прощания с Борисом Клюевым. Она проходит в Малом театре. Похороны звезды пройдут на Троекуровском кладбище.

Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет после тяжелой болезни. Последние два года он сражался с раком легких. Страшный диагноз был поставлен ему в 2018 году. Отметим, что актер сыграл в огромном количестве известных картин. Особенно он запомнился всем по роли главы большого семейства Николая Петровича в комедийном ситкоме «Воронины».

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