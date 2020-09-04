«Вспоминаю о ней с теплотой и любовью»: Михаил Шуфутинский рассказал о смерти жены

Маргарита Михайловна ушла из жизни в 2015 году в Лос-Анджелесе в возрасте 66 лет.

Музыкант Михаил Шуфутинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о смерти своей жены, с которой прожил долгих 44 года. Маргарита Шуфутинская ушла из жизни в 2015 году в Лос-Анджелесе. Ей было 66 лет.

«Я мало занимался в своей жизни нашими детьми. Все взяла на себя Маргарита. Не по всем вопросам мы были единодушны. Моя жизнь — это встряски и преодоление. Я видел цель, которую хотел достичь. Я во многом виноват. Она прожила со мной счастливые годы. Так случилось, что она ушла из нашей жизни. Мы всей семьей собрались вместе. На похороны приехали сыновья с женами. Все были все вместе в Лос-Анджелесе».

Михаил Шуфутинский

Как сказал 72-летний певец, он хочет жить дальше. «Вспоминаю о ней с теплом и любовью. Мне нужно петь песни. У меня есть все в жизни. Есть любовь, друзья. Мне предстоит дать еще много концертов», — заметил исполнитель.

больше по теме Михаил Шуфутинский признался, что они с первой женой изменяли друг другу Первый брак музыканта продлился всего полгода.

Отметим, что в браке у Шуфутинского и его жены родились два сына. Сейчас у него уже семь внуков.