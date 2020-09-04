Екатерина Волкова из «Ворониных» поехала на похороны с Борисом Клюевым с каллами

Как отметила актриса, эти цветы у нее ассоциируются с грациозностью и аристократичностью.

Актриса и одна из главных звезд сериала «Воронины» Екатерина Волкова в Instagram поделилась печальным снимком. Судя по всему, она отправилась на похороны своего давнего друга и коллеги актера Бориса Клюева. Он, как известно, в легендарном сериале сыграл главу большой семьи Николая Петровича.

«Каждый человек у меня ассоциируется с определенным цветком. Каллы — сильные, красивые, грациозные, аристократичные, как и вы, Борис Владимирович». Екатерина Волкова

«Как грустно. Царствие небесное Борису Владимировичу», «Грусть и точка у нас на душе. Этого актера мы никогда не забудем. Держитесь», «Самая тяжелая и огромная утрата. Разум просто отказывается это воспринимать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет 1 сентября. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Прощание с актером пройдет в Малом театре 4 сентября.