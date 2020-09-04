Блеск бриллиантов: раскрыта тайна помолвочных колец британских герцогинь

Самые яркие представительницы королевской семьи — Кейт Миддлтон и Меган Маркл — носят особые помолвочные кольца. Руководитель одного из отделов ювелирного бренда Beaverbrooks Лорна Хэддон рассказала The Sun, что каждая часть кольца герцогинь может в полной мере раскрыть их личности.

Самое главное и, безусловно, самое обсуждаемое украшение — у Кейт. Принц Уильям вручил ей кольцо своей матери, принцессы Дианы, когда предложил стать его женой 10 лет назад. Белое 18-каратное золото, синий сапфир в 12 карат в окружении 14 бриллиантов — оценивается оно примерно в 300 тысяч фунтов стерлингов (почти 30 миллионов рублей). По мнению Хэддон, сапфир — символ искренности и верности. Его обладательницу можно охарактеризовать как личность непринужденную, с особым шармом и обаянием.

Меган Маркл получила предложение руки и сердца от Гарри вместе с кольцом, которое он сделал по собственному эскизу. Золотое украшение дополняют три разных по размеру бриллианта. Эксперты считают, что его можно оценить в 150 тысяч фунтов стерлингов (15 миллионов рублей). Два из трех бриллиантов Гарри взял из коллекции принцессы Дианы, а третье привез из Ботсваны. По словам Лорны Хэддон, выбор Гарри тоже не прост. Три камня символизируют прошлое, настоящее и будущее его супруги. Обладательницу такого кольца можно охарактеризовать как лидера моды.

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К слову, Меган в последнее время выбирает простые и недорогие украшения. После отказа от исполнения королевских обязанностей и переезда в США, герцогиню можно заметить с незамысловатыми серьгами и браслетами. Так, на одном из последних появлений на публике, актриса дополнила свой наряд цепочкой-браслетом за 275 долларов и серьгами-гвоздиками.