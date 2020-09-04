«Не нужен мне дед старый»: новый мужчина Лолиты оказался младше ее на восемь лет

Не исключено, что в недалеком будущем певица в шестой раз выйдет замуж.

Певица Лолита приоткрыла завесу тайны, кто является ее новым возлюбленным. Как известно, после развода с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым звезда недолго была одинока.

«Мне 56 ему 48, я не считаю, что он парень, при том он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду? Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом». Лолита

Отметим, что перемены в личной жизни пошли Лолите на пользу. К примеру, сейчас ее можно увидеть с новой прической. Также звезда сделала пластику век и заметно похудела, скинув лишние 14 килограммов, сообщает Пятый канал.

Напомним, что Лолита уличила своего пятого мужа Дмитрия Иванова в изменах. Она обнаружила его тайную переписку с возлюбленной. Сам тренер по игре в сквош позже уверял, что завел новые отношения, когда расстался с исполнительницей. Заметим, что суд почти год из-за пандемии не мог развести Лолиту и Иванова, но сейчас они свободные люди.

Добавим, что Дмитрий Иванов сейчас отошел в тень. О нем практически нет никаких известий. Несколько месяцев назад он был сильно избит. Позже спортсмен говорил, что далек от мыслей, что его «заказала» Лолита. Кстати, Иванов уже выписался из квартиры звездной исполнительницы. Теперь с бывшей женой его ничего не связывает. Как известно, за 11 лет брака они так и не обзавелись общими детьми.