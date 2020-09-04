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«Оправились от «Кадиллака»?»: Моргенштерн и Элджей выпустили второй за год совместный трек

Рэперы продолжают плодотворное сотрудничество.

«Оправились от «Кадиллака»?»: Моргенштерн и Элджей выпустили второй за год совместный трек
Моргенштерн представил новый совместный трек с Элджеем/https://www.instagram.com/morgen_shtern/

Рэпер Моргенштерн в Instagram поделился фрагментом своего нового трека Lollipop, который он записал вместе со своим старым другом и товарищем Элджеем.

«Ну что. Оправились от «Кадиллака»? Ловите новый. Элджей и Моргенштерн – Lollipop.

Моргенштерн

«Трек классный, но мелодия скопирована», «Ребята, вы просто космос. Так держать», «Будем ждать от вас новых совместных композиций. Вы умеет зажечь красавчики», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что ранее Моргенштерн и муж телеведущей Насти Ивлеевой Элджей записали совместный хит Cadillac. Песня вмиг стала сверхпопулярной. Ее до сих пор слушают многие подростки страны. Интересно, что новая песня спродюсирована Diamond Style и мелодией отсылает к «Песенке» популярной уже несколько десятилетий среди молодежи и взрослого поколения группы «Руки вверх».

Ранее к рэперу Моргенштерну в гости приезжал еще один звездный музыкант — Тимати. Он рассказывал, что не за горами и их совместный трек.

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