«Мама не хотела, чтобы общались»: Собчак обвинила Нарусову в том, что не разговаривает с сестрой

Телеведущая Ксения Собчак в эфире шоу «Честный развод», которое ведет актриса Агата Муцениеце, объясняла почему не общается со своей сестрой Марией. Она старше ее на 16 лет. Это дочь ее отца, покойного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, от предыдущего брака.

Как отметила светская львица, ей жаль, что она не наладила за все эти годы отношения с сестрой. По словам светской львицы, ее мать Людмила Нарусова всегда ревновала отца к его прежней семье. Женщина просто не хотела ни с кем делить любимого мужчину. Сама Собчак считает, что такой подход к делу был в корне неправильным, но сейчас уже сложно что-то исправить. В то же время она не теряет надежду, что когда-нибудь в этой истории произойдут изменения.

«Мне вообще до какого-то момента казалось естественным, что мы не общаемся. А сейчас мне бы очень хотелось с ней поговорить. Это же не моя вина, что мама так меня воспитывала и не хотела, чтобы мы общались». Ксения Собчак

Напомним, что Анатолий Собчак, который ушел из жизни еще в 2000 году, был женат на Нонне Гандзюк. От этого брака на свет в 1965 году появилась его дочь Маша. По образованию девушка — юрист. Известно, что у Марии ест сын Глеб. Он родился в 1983 году. Парень в свое время окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. С Людмилой Нарусовой Анатолий Собчак стал жить с 1980 года. Через год в их семье появилась дочь Ксения.