Агата Муцениеце назвала имя человека, который вдохновил ее на развод с Павлом Прилучным

Как отметила актриса, в какой-то момент она не побоялась пойти против мнения людей.

Актриса Агата Муцениеце в эфире своего шоу «Честный развод», где она разговаривала со светской львицей Ксенией Собчак, заявила, что именно телеведущая и ее пример развода с актером Максимом Виторганом подтолкнули ее на расставание с мужем Павлом Прилучным.

«Для меня ты послужила вдохновением не побояться пойти против мнения людей. Самое сложное было потом: публичное внимание, сплетни и пересуды». Агата Муцениеце

Как заметила Муцениеце, поклонники Прилучного и в настоящий момент не верят, что они всерьез расстались. Ей до сих пор пишут в соцсетях и спрашивают, когда они закончат этот цирк и снова будут вместе. По словам актрисы, их семья была далеко не идеальной и все завершилось самым логичным образом. Сегодня она ни о чем не жалеет.

Напомним, что Муцениеце и Прилучный были вместе девять лет. От этого брака на свет появилось двое детей. Сейчас у Прилучного роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Муцениеце пока одинока.