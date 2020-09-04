Съемки нового «Бэтмена» приостановлены из-за болезни Роберта Паттинсона

Съемки картины «Бэтмен» с актером Робертом Паттинсоном в главной роли приостановлены на неопределенный срок. Причиной стал коронавирус, который неизвестно где подхватил главный герой ленты.

Известно, что сейчас звезда сериала «Сумерки» находится в полной изоляции. Он ни с кем не общается. Насколько он выбил из строя, пока не понятно.

Ранее киностудия Warner Bros. Pictures заявляла о приостановке съемок «Бэтмена» из-за того, что один из актеров подхватил опасную болезнь. Правда, его имя не называлось. Теперь же стало известно имя «героя».

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Напомним, что картину «Бэтмен» начали снимать еще в феврале этого года. Однако вскоре всем актерам из-за пандемии пришлось отправиться по домам. В сентябре все актеры вернулись на площадку. Как теперь выясняется — ненадолго. Известно, что раньше осени 2021 года «Бэтмен» точно не увидят зрители. При этом изначально фанатам было сказано, что в кинотеатрах картина появится уже в июне 2021 года, сообщает портал deadline.com.