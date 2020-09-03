«Пятый месяц беременности»: 37-летняя Мерьем Узерли рассекретила пол будущего ребенка

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» решила больше не скрывать своего интересного положения. Ее наследник появится в январе 2021 года.

Мерьем Узерли — немецко-турецкая актриса. Российская аудитория полюбила ее за роль в сериале, который со временем стал культовым, «Великолепный век». К слову, девушка обладает таким же эмоциональным и порой взрывным нравом, как ее героиня Хюррем-султан. Она могла легко разорвать контакт и уехать восвояси со съемок. Спонтанным был и ее роман с бизнесменом Джаном Атешем. Они объявили о помолвке, но так и не поженились. Вскоре после расставания артистка сообщила, что ждет от него ребенка. Хоть они и не воссоединились, у артистки теперь есть шестилетняя дочка Лара.

А недавно фанаты стали подозревать, что Мерьем снова ждет ребенка. На летних фото они разглядели у нее изменения в фигуре. Подтверждения долго ждать не пришлось. В новом интервью актриса подтвердила свое интересное положение и даже раскрыла пол будущего малыша.

«Пятый месяц беременности…. По воле судьбы новый человек прилетит в этот мир в январе… У меня родится девочка. Лара давно хотела брата или сестренку. Бережем свою семью», — поделилась девушка.

А вот отца будущего ребенка Узерли решила скрыть. По ее словам, он американец, но уже год живет в Берлине. Не удивительно, что их знакомство состоялось в Германии. Поклонникам остается лишь ждать, когда она представит им своего избранника. Напомним, что с бывшим возлюбленным актриса не общается. Джан даже не помогает ей финансово, поэтому Мерьем сама содержит дочку. Она рассказывала, что живет в квартире с наследницей. Девушка лишь создала счет в банке на дочку, куда переводит все деньги. Так Узерли намерена обеспечить наследнице будущее.

Материал подготовлен на основе информации портала Sozcu.com.tr.