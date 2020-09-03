«Она была красивой в отношениях с Шепелевым»: Лисовец вспомнил историю любви Жанны Фриске

Влада Лисовца и Жанну Фриске связывала особая дружба. Отношения с Дмитрием Шепелевым какое-то время певица держала в секрете, а Влада решила с ним познакомить в Стокгольме, куда все приехали отдохнуть. Об этом Лисовец рассказал в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

«Она была красивой в отношениях с Шепелевым. Я бы пожелал каждой женщине так. Я когда ее увидел в Стокгольме, она мне говорит: сегодня ты его увидишь, он известный. Это была интеллигентная любовь», — вспомнил Лисовец.

При этом стилист отметил, что не понял финала этой красивой истории.

«Считаю, что мужчина – это благородство, ум, самодостаточность, который не говорит о том, что его не признают, не снимают. Все приобрело какую-то странную форму, и я увидел совсем другого человека. Но его любила Жанна, и я обязан его уважать ради ее чувств», — добавил Лисовец.

Также Влад считает, что сын Жанны – Платон будет счастлив. По его мнению, Дмитрий Шепелев правильно воспитывает ребенка и он хороший отец.

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В начале июля Жанне Фриске исполнилось бы 46 лет. В ее день рождения стилист сделал картонную копию певицы и гулял с ней по улицам, ходил в кино и клуб и ездил в машине. Жанна Фриске умерла пять лет назад от рака мозга.