«Не теряем времени зря»: Анна Кошмал из «Сватов» в бикини запечатлелась на море в Одессе

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, где она сыграла Женю Ковалеву, в Instagram поделилась красивыми кадрами. Актриса в первые сентябрьские дни весело проводит время с подругами на отдыхе в Одессе на Черном море. На Кошмал можно увидеть черный купальник. Она просто в потрясающей форме. Ни грамма лишнего веса.

«Одесса. Впервые за полгода выбрались с девчонками на гастроли. Как видите не теряем времени зря. Соскучились по нашим душевным и всегда веселым приключениям и, конечно же, по сцене. С большим нетерпением ждем встречи со зрителем». Анна Кошмал

«Вы самая лучшая актриса. Мы вас обожаем», «Красота. Хорошего времени проведения. Не шалите там с подружками», «Какие вы все красотки», — отметили в комментариях пользователи.

Анна Кошмал не так давно отмечала, что все любимые зрителям актеры снимаются в седьмой части сериала «Сваты». Только вот из-за пандемии сроки выхода сериала на экраны были сдвинуты на 2021 год. Сейчас съемки ленты не ведутся к огромному расстройству фанатов картины.