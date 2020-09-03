Фотограф Аллы Пугачевой отыскал кадр с Киркоровым в одежде фараона и Стоцкой в образе царицы

Как отметил Роман Родин, красота – она и в Африке красота.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram опубликовал очередной уникальный кадр. На этот раз в центре его внимания оказался поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и его бывшая возлюбленная певица и актриса Анастасия Стоцкая.

На фотографии звезды предстали в одежде египтян. Киркоров запечатлен в образе фараона, а Стоцкая — царицы дневного Египта.

«Красота – она и в Африке красота», — отметил фотограф. «Красота — не то слово. Шикарно», «Роман, спасибо, что радуете нас такими шикарными фотографиями», — отметили пользователи.

Напомним, что роман Филиппа Киркорова и Анастасии Стоцкой случился в начале двухтысячных годов. Именно поп-король помог ей стать известной на всю страну. Стоцкая вспоминала, как однажды они ехали в лифте, и Киркоров стал ее целовать. Сопротивляться она не смогла, потому что была влюблена.

Кстати, многие до сих пор считают, что Стоцкая родила своего сына от Киркорова. Мальчик и в самом деле похож на музыканта.