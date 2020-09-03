«Восемь лет уже»: Дмитрий Певцов трогательным видео почтил память покойного сына

Как ранее рассказывал актер, он очень жалел, что долгие годы не общался с наследником.

Актер Дмитрий Певцов в Instagram разместил трогательное видео со своим старшим сыном Даниилом, который ушел из жизни восемь лет назад в результате несчастного случая. Ему на момент смерти было всего 22 года.

«Восемь лет уже… Покой, Господи, душу раба твоего Даниила».

Дмитрий Певцов

На кадрах можно увидеть детские снимки Даниила, его встречи с друзьями и отцом. Певцов долгие годы не общался со своим старшим наследником, матерью которого была однокурсница актера по ГИТИСу Лариса Блажко. Этот брак оказался неудачным. Вскоре после рождения Даниила пара распалась.

Лишь вторая жена Певцова, актриса Ольга Дроздова, смогла убедить его наладить с ним отношения.

Напомним, что после смерти наследника певец Гарик Сукачев написал песню «Птица». Ее он посвятил Даниилу Певцову. От Ольги Дроздовой у актера есть сын Елисей. Ему не так давно исполнилось 13 лет.

Актер отмечал, что Дроздова долго не могла забеременеть. Они даже думали взять ребенка из детдома. Однако Бог подарил им счастье. Сейчас актер и его жена души не чают в своем ребенке. Они часто публикуют в соцсетях фото и видео подросшего наследника.