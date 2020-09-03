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Королевская традиция: 7-летний принц Джордж побывал на охоте

После мероприятия на принца Уильяма набросились зоозащитники.

Королевская традиция: 7-летний принц Джордж побывал на охоте
принц Джордж. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Королевская семья придерживается многовековой традиции. Конец лета и осень они проводят в Шотландии, где обязательно ходят охотиться на тетерева. На этот раз компанию им составил и 7-летний принц Джордж.

Впервые за развлечением королевских особ он наблюдал еще два года назад, когда ему было всего пять лет. Компанию герцогам Кембриджским в Балморале составили принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс, принц Эдуард и 12-летний виконт Северн. Об этом сообщает Town & Country.

Сразу после этого зоозащитники набросились с критикой на принца Уильяма. Они считают, что Джордж еще слишком маленький, чтобы видеть убийства животных. По мнению активистов, это все может навредить психике ребенка и лишить его чувства сострадания.

В начале августа семья герцогов Кембриджских также провела небольшой отпуск на одном из островов Великобритании. Кейт, Уильям и их трое детей съездили на остров Силли, который занимает особое место в королевской семье.

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