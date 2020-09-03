«Таких самоотверженных людей мало»: Борис Галкин попросил прощения у покойной Ирины Печерниковой

Актер Борис Галкин в эфире программы «Прямой эфир», которую ведет популярный телеведущий Андрей Малахов на канале «Россия 1», попросил прощения у звезды картины «Доживем до понедельника» Ирины Печерниковой. Он был ее вторым мужем, но этот союз был скоротечным и крайне неудачным. Печерникова и Галкин часто ругались и предпочли расстаться.

Как рассказал Борис Галкин, их брак с Ириной Печерниковой нельзя назвать счастливым. Вместе они были недолгое время. При этом, как сказал актер, им удалось сохранить дружеские отношения. Порой они даже переписывались. Зла друг на друга никогда не держали и прошлые обиды не вспоминали.

«Таких самоотверженных людей очень мало. Я прошу прощения у многих людей, кто лично знал Ирину. Царство небесное ее родителям, это были святые люди. Простите меня, если я в чем-то был виноват. И прости меня, Ирина». Борис Галкин

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Напомним, что Ирина Печерникова последние 20 лет своей жизни жила в деревне в Ярославской области. Иногда она снималась в фильмах. Ей помогала ее фанатка и поклонница Нина Давыдова. Звезде в роковой день, 1 сентября, неожиданно прямо за столом стало плохо. Она умерла в результате инфаркта. Прибывшие медики уже были бессильны помочь актрисе.